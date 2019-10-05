2019/10/05 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد محافظ خوزستان الايرانية غلام رضا شريعتي انه لا توجد اي مشكلة امنية في حدود المحافظة مع العراق.

وقال شريعتي خلال زيارته التفقدية لمعبر جذابة، لا توجد اي مشكلة امنية في الجنوب (جنوب غرب) وان الاوضاع في حدود خوزستان تحت السيطرة.

واضاف، ان الجهود مبذولة من اجل ان يتوجه الزوار الى العراق في منتهى الامن والسلامة لتادية مراسم الاربعينية.

وتابع شريعتي، انه وفي ضوء الجهود المبذولة والتنسيق مع الجانب العراقي، يعبر الزوار من الحدود بمنتهى الامن والهدوء للتوجه الى العراق لزيارة العتبات الدينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خوزستان: لا توجد مشاكل أمنية بحدودنا مع العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خوزستان: لا توجد مشاكل أمنية بحدودنا مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).