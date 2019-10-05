الحياة تعود تدريجياً لبغداد بعد رفع حظر التجوال

2019/10/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي برفع حظر التجوال في بغداد بدءاً من الساعة الخامسة صباحا من فجر السبت، بيد أن خدمة الإنترنت لا تزال محجوبة في عموم البلاد عدا إقليم كوردستان.

وتقرر حظر التجول في العاصمة العراقية ليل الأربعاء، ودخل حيز التنفيذ الخميس بأمر من السلطات عقب انطلاق مظاهرات في بغداد.

وشهدت بغداد يوم الثلاثاء حركة احتجاجية تطالب برحيل الفاسدين وتأمين فرص عمل للشباب قبل أن تمتد الى مدن جنوبية عديدة.

وقتل في الاحتجاجات نحو 65 شخصا في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات على الرغم من دعوة رئيس الوزراء الى التهدئة.

وقال سكان إن خدمة الإنترنت لا تزال محجوبة في البلاد في اطار اجراء غالبا ما تتخذه الحكومة سعياً فيما يبدو لتقليل التشجيع على التظاهرات عبر الشبكة العنكبوتية.

وذكر آخرون لكوردستان 24 متحدثين عبر الهاتف أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً الى بغداد منذ أن رفع حظر التجوال فجر اليوم.

وبحسب شهود فان بعض الجسور لا تزال مغلقة بحواجز اسمنتية خاصة تلك القريبة من اماكن تجمع المتظاهرين.





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