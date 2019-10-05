الأمم المتحدة تدعو الحكومة لفتح حوارات عاجلة مع المتظاهرين

2019/10/05 | 10:08

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية والمتظاهرين إلى البدء في حوار كخطوة عاجلة للتخفيف من حدة التوتر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنه "يتابع الأمين العام للأمم المتحدة عن كثب التطورات في العراق، ويدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية نحو وقف التصعيد ".

وأضاف أن "الأمين العام شدد أيضا على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق إنسانية أساسية يجب احترامها ".

وتشهد بغداد ومدن وسط وجنوب العراق احتجاجات وتظاهرات انطلقت يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن سقوط العشرات من الشهداء والمئات من المصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

بغداد اليوم _ بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة العراقية " شلع قلع " وذلك حقنا للدم العراقي.

وقال الصدر في رسالة له " اطالب باستقالة الحكومة العراقية بشكل كامل والبدء بانتخابات مبكرة تش

بغداد اليوم _ بغداد

جدد المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، تظاهراتهم في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاح الشامل للوضع الحالي وتحسين الواقعي المعيشي.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين تجمعوا مجدداً في ساحة

بغداد اليوم _ بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، نواب كتلة سائرون بتعليق عضويتهم في البرلمان وذلك قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة التظاهرات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الصدر في بيان م

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