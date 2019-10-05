فهد المضحكي - عن الليبرالية العربية!

2019/10/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي لم يكن المشروع الليبرالي الأوروبي كما تبلور في نهايات القرن الثامن عشر بشقيه السياسي والاقتصادي، نبت الصدفة، بل كان نتيجة لمقدمات تاريخية استغرقت قرونًا عدة أدت إلى نموه ونضجه في رحم المجتمع الأوروبي، ثم خروجه إلى الحياة كمشروع حضاري جديد بديلاً لمشروع قديم منهار.وبالمثل لم يكن المشروع الليبرالي الأروربي مجرد مجموعة من الخواطر الفاضلة المتناثرة التي جاءت بها قرائح المفكرين الأوروبيين، بل ع......

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