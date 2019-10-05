بثينة تروس - نعم يا عبدالحي نحن لا نؤمن بالذي به تؤمنون!

2019/10/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بثينة_تروس لقد آن للهوس الديني ان يقلع خيامه من البلاد بعد فشل تجربة ثلاثين عاماً للإسلام السياسي، ولن تخيفنا بعد اليوم خطب الارهابي عبد الحي يوسف، او لعلعلة الحناجر الواجفة الجوفاء في مساجد الله، كما قد آن لهذا الدعي ان تحرم عليه المنابر وان يلجم بالقانون والقضاء! فلقد درج علي ان يحيل خطبة الجمعة الي دعوة للكراهية ولإراقة الدماء وأثارة الفتنة، وان يحيل سلام المساجد لتحريض علي القتل! ويطال......

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