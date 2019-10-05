مديحه الأعرج - الامتناع عن نشر اسماء الشركات العاملة في المستوطنات يشجع على الافلات من المساءلة والعدالة

2019/10/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 28/9/2019-4/10/2019اعداد : مديحه الاعرج/المكتب الزطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانالامتناع عن نشر اسماء الشركات العاملة في المستوطنات يشجع على الافلات من المساءلة والعدالةوصف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان امتناع ميشيل باشيليه ، المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة الم......

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