المُتظاهرون يرفضون حضور جلسة البرلمان ومَنْ يحضر «لا يُمثّلهم»

2019/10/05 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق قال مراسل الحل العراق في #بغداد، اليوم السبت، إن المتظاهرين رفضوا حضور أي ممثلٍ عنهم إلى جلسة البرلمان المزمع عقدها بعد ساعاتٍ من الآن.وذكر مراسل الحل، […]

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