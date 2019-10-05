حزب بارزاني يكشف عن موقفه من إقالة عبد المهدي

2019/10/05 | 11:10

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم السبت، على أن حزبه يرفض قرار إقالة رئيس الو...





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