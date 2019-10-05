استمرار حظر التجوال في الديوانية واعتقال حماية مسؤول متهم بإطلاق النار على المتظاهرين

2019/10/05 | 11:41

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بغداد اليوم _ الديوانية

أكد مراسل بغداد اليوم، السبت، استمرار حظر التجوال الذي تفرضه القوات الأمنية على أهالي محافظة...





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