الشيخ جمال الضاري يؤيد دعوة السيد الصدر بشأن استقالة الحكومة

2019/10/05 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اول رد على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن استقالة الحكومة وإجراء الى انتخابات مبكرة.

أعلن الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري تأييده لدعوة السيد مقتدى الصدر بشأن استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، مع استمرار التظاهرات السلمية لحين تحقيق جميع مطالب العراقيين.

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