2019/10/05 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء تلتقي وفدا من المتظاهرين من قضاء العزيزية للتفاوض معهم حول مطالبهم وآلية والاستجابة لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/05 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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