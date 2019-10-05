المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة

2019/10/05 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

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