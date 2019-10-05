الخارجية التركية تدعو جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس

2019/10/05 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تطلعها إلى قيام الحكومة العراقية بـالخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب المشروعة.

وعبرت الوزارة في بيان عن أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها بمقتل العراقيين من مدنيين وعناصر أمن خلال الاحتجاجات.

وأكدت أن تركيا تولي أهمية لاستقرار العراق، داعية كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل عدم وقوع خسائر بشرية أكثر.

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