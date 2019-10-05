رئيس البرلمان يلتقي ممثلي التظاهرات داخل مبنى مجلس النواب

2019/10/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب".

واضاف ان "الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرينمطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون".

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس الجمعة، ممثلي التظاهرات للحضور غدا الى مجلس النواب.

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