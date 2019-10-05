2019/10/05 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جبهة النجيفي تدعو إلى استقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جبهة النجيفي تدعو إلى استقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جبهة النجيفي تدعو إلى استقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).