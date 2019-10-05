مجلس مكافحة الفساد يصدر قرارات عدة

2019/10/05 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

واكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ان "المجلس اصدر قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية الف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".

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