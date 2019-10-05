مفوضية حقوق الانسان: سقوط 73 شهيدا خلال التظاهرات

2019/10/05 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الازمة في مفوضية حقوق الانسان، آخر حصيلة لضحايا التظاهرات في العراق.

وقالت الخلية في بيان ان عدد الإصابات الكلي بلغ نحو ثلاثة الاف وثمانمائة وسبعين اصابة، فيما وصل عدد الشهداء الكلي الى ثلاثة وسبعين شهيدا.

واضافت الخلية في بيانها ان عدد المعتقلين بلغ خمسمئة وخمسة وخمسين، فيما وصل عدد المفرج عنهم الى ثلاثمئة وخمسة وخمسين.

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