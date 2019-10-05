2019/10/05 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، اليوم السبت، عن تأييده للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين، عاد ايها خطوة مهمة لاستقرار الاوضاع في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية تؤيد الحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية تؤيد الحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).