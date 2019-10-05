2019/10/05 | 12:51

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عاجل ..



عبد المهدي يؤكد التزام الحكومة بكل ما ورد برسالة مكتب المرجعية الدينية وتقديم اسماء اللجنة المقترحة من قبلها

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