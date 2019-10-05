أكثر من /3500/ قتيل وجريح في العراق منذ بدء الاحتجاجات

2019/10/05 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #المفوضية_العليا_لحقوق_الإنسان في العراق، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الثلاثاء الماضي، إلى /3870/ قتيلٍ وجريح من المتظاهرين والقوات الأمنية.موضّحةً أن «أغلب الوفيات والإصابات كانت […]

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