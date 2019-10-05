القتلى تجاوزوا التسعين.. ارتفاع جديد بحصيلة ضحايا التظاهرات في العراق

2019/10/05 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الازمة في مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، عن ارتفاع في حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انه ولغاية الساعة ١٢ من ظهر اليوم السبت، ارتفع عدد الاصابات الى ٣٩٧٨ شخصاً، والوفيات ٩٣ شخصاً.

واضافت الخلية في بيانها ان عدد المعتقلين هو ٥٦٧، والمفرج عنهم ٣٥٥، والاضرار المتنوعة ٣٧ .

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون "بإسقاط الحكومة" وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين.

وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، الحكومة العراقية وحثّ كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان".





ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وذكر الصدر في بيان مكتوب بخط اليد "أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف الصدر أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

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