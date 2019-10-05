2019/10/05 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين جرى قتلهم في كردستان العراق الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها انه تم قتل سبعة عشر عنصرا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية في أفاشين، والزاب، وغارا، بإقليم كردستان العراق.وأضاف البيان ان عدد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين تم قتلهم في كردستان العراق الأسبوع الماضي وصل إلى واحد وخمسين عنصرا.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية: ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الذين جرى قتلهم في كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية: ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الذين جرى قتلهم في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).