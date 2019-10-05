نائب: البرلمان لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل وجلسة اليوم مهمة

2019/10/05 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، السبت، ان مجلس النواب لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل، فيما اشار الى ان جلسة اليوم مهمة.

وقال الخربيط في تصريح صحافي تابعته السومرية نيوز، ان "جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم ستكون حاسمة، لا سيما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا ممثلي المظاهرات إلى حضورها".

واضاف ان "هذه الدعوة إجراء في محله، طالما أن المتظاهرين يريدون ومثلما يعلنون في الفضائيات أنهم يريدون إيصال صوتهم إلى المسؤولين"، موضحا انه "بعد هذه الدعوة سيتخذ البرلمان خطوات مهمة على صعيد بحث كل جوانب الأزمة التي أدت إلى وصول الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم".

وشدد الخربيطعلى أنه "في الوقت الذي لا يملك فيه البرلمان عصا سحرية لمعالجة كل الأوضاع، لكنه سيضع خريطة طريق واقعية للحل على كل المستويات".

وافاد مصدر برلماني، اليوم السبت، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.





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