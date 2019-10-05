2019/10/05 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعرب التحالف الدولي، اليوم السبت، عن قلقه حيال وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين وال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التحالف الدولي يصدر تعليقاً بخصوص التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أعرب التحالف الدولي، اليوم السبت، عن قلقه حيال وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين وال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التحالف الدولي يصدر تعليقاً بخصوص التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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