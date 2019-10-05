التحالف الدولي يصدر تعليقاً بخصوص التظاهرات

2019/10/05 | 13:14

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بغداد اليوم _ متابعة

أعرب التحالف الدولي، اليوم السبت، عن قلقه حيال وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين وال...





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