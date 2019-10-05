اخر التطورات حتى الساعة ١ ظهرا توقيت بغداد

2019/10/05 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عنقودية حقوق الإنسان : (حقوق الانسان) اخر تحديث ساعة (١٢) ظهراً (٥/تشرين الاول ٢٠١٩) ويشمل من الجانبين الاصابات (٣٩٧٨) الوفيات(٩٣) المعتقلين(٥٦٧) المفرج عنهم (٣٥٥) اضرار متنوعة ( ٣٧)

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