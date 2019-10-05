الحلبوسي : سنتظاهر معكم اذا لم تستحب الحكومة

2019/10/05 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : رئيس البرلمان المهندس محمد الحلبوسي: سوف أنزل الى الشارع وأتظاهر مع أخوتي المتظاهرين أذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة.AEB76D2F-09A8-432D-874F-88A945687F59

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