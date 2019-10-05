المكون الشبكي عبر “ايزيدي 24” نقف مع المتظاهرين والحكومة مطالبة بالرحيل

2019/10/05 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي اصبحت المظاهرات الشعبية العراقية هي الحديث غير المنقطع بين الناس سواء في العراق او بلدان العالم الأخرى، وهناك مخاوف من الاضطرابات والفوضى الناجم عن المظاهرات رغم تعاطف الأغلبية ومنهم اغلب الشبك، إلا ان الخوف من المجهول وتعطيل الدوام وغلاء الأسعار جعل الناس ومن ضمنهم الشبك يشعرون بالخوف الشديد وعدم …

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