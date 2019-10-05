التحالف الدولي يدعو للحد من التوتر ونبذ العنف في العراق

2019/10/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد التحالف الدولي دعوته لجميع الأطراف إلى الحد من التوتر ونبذ العنف في العراق.

وأعرب التحالف في بيان مقتضب، عن قلقه من وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية، مشيرا الى أنه مستمر في متابعة تقارير الاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى للمطالبة بتحسين الاوضاع العامة للبلاد، وتوفير فرص عمل للعاطلين، والقضاء على الفساد، وتقديم المتلاعبين بالمال العام الى القضاء.

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