أسامة عرابي - أكتوبر والأدب

2019/10/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسامة_عرابي لم يكن للأدب بوصفه حقلًا مستقلًّا يجعل من اللحظة التاريخية المحددة ، لحظة من لحظات الإنسانية التي تفتح الأمل صوب تطور متصل ، أن يتخلف عن مواكبة حدث عسكري كبير بحجم حرب أكتوبر عام 1973 التي أتت في سياق التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية لحل الصراع العربي – الإسرائيلي ، وفي القلب منه القضية الفلسطينية ، عبر سياسة هنري كيسنجر القائمة على الاحتواء بالمفاوضات ؛ إثر انتفاض جيل ا......

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