2019/10/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس العدد 19 هو عدد أولي، يقبل القسمة على واحد، وعلى تسعة، أي بداية الأعداد الفردية ونهايتها.من هنا، يرمز العدد للبداية أي: لبدايات وفتح فرص جديدة، وطموحات مستقبلية، وكذلك للنهاية أي للإكمال والتنوير واليقظة الروحية.وبذلك يرمز للإنسانية وخدمتها.فهو عدد إيجابي مرتبط بالنجاح والشرف والبهجة والسعادة.تتزامن الدورات القمرية والشمسية بشكل كامل كل تسعة عشر عاماً.فهو عدد النشاط الروحي في الكابالا.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العددين التاسع عشر والعشرين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محيي الدين محروس - جولة مع العددين التاسع عشر والعشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).