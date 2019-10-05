سامح عسكر - رحلة في جدليات الإسلام المبكر

2019/10/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر يتساءل البعض عن حقيقة بعثة الرسول في الحجاز أو البتراء الأردنية ، ورغم غرابة هذا السؤال إلا أنه توسع مؤخرا ليشمل مفكرين ومثقفين كُثُر في أوروبا والمشرق وبأهداف متعددة لن نناقشها لما قد يعتريها من شخصنة وطعن بالنوايا كما هي عادة بعض المسلمين في الرد على تلك الادعاءات، وفي رأيي أن المناقشة مع هذا الرأي مفيدة جدا لتصور الإسلام الأول على وجهه الصحيح الواقعي والتخلص من كم كبير من الموروثات والمفاهيم ال......

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