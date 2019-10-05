رئيس برلمان العراق محمد الحلبوسي يلتقي ممثلين عن التظاهرات : نسعى لإيقاف الدم ويجب محاسبة الفاسدين

2019/10/05 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عقد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اجتماعا ،السبت، مع ممثلين للمتظاهرين في العاصمة بغداد.كان رئيس البرلمان العراقي طالب بضرورة محاسبة الفاسدين، لأن خطرهم لا يقل عن خطر الإرهابيين، خاصة أن الفساد دمر البنية التحتية للبلاد.وقال الحلبوسي، في تصريحات صحفية، نسعى لإيقاف نزيف الدم في البلاد، ولا يجب السماح للخارجين […]

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