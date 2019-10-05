رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة تحقيق تطلعات الشباب ومحاسبة المتورطين بالعنف

2019/10/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحداث الراهنة والسبل الكفيلة لتداركها بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد.

واكد الرئيسان ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة، وأهمية محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وحفظ امن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية.

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