رغم رفع حظر التّجوال.. إغلاق /5/ جسور رئيسة في بغداد

2019/10/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق برغم إعلان رئيس #الحكومة_العراقية رفع حظر التجوال في العاصمة #بغداد، إلا أن القوات الأمنية لا تزال تفرض طوقاً أمنياً وتكثف من تشديداتها على الجسور الرئيسة.وقال مراسل […]

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