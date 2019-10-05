2019/10/05 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتبرأ متظاهرون، اليوم السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر، من الوفد الذي التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مبنى البرلمان، كـ "ممثلين عن المحتجين".

تبرأ متظاهرون من الوفد الذي التقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مبنى مجلس النواب، مؤكدين أنهم "لا يعرفونهم"

وقال متظاهرون في حديث لـ "الترا عراق"، إن "نحو 50 شخصًا التقوا محمد الحلبوسي في مبنى البرلمان، منهم نحو 40 شخص من تابعون أساسًا لرئيس البرلمان".

اقرأ/ي أيضًا: السلطات العراقية تصعد عمليات قمع المتظاهرين العزل وتخرق الدستور..



أيضًا!

وأضاف المتظاهرون الذي رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن "نحو 10 أشخاص آخرين ضمهم الوفد، لكن لا أحد يعرفهم"، مشددين أن "الاحتجاجات الجارية ليس لها ممثل، وكل من يدعي ذلك فهو كاذب".

كانت مصادر برلمانية تحدثت عن اجتماع بين الحلبوسي وناشطين "يمثلون" تظاهرات البلاد المتواصلة منذ 5 أيام، بهدف بحث آلية إيجاد حلول للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وكشف النائب أحمد الجبوري في تغريدة له عبر تويتر، أن "الحلبوسي وعددًا من النواب، التقوا بأكثر من 100 شاب في القاعة رقم واحد داخل البرلمان"، مبينًا أن "الحلبوسي طلب من الحاضرين إنهاء التظاهرات، إلا أنهم رفضوا وطالبوه بالاستقالة"، فيما أشار إلى أن "فوضى حدثت بعد ذلك داخل القاعة، ثم خرج المتظاهرون".

كان الحلبوسي قد دعا، الجمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر، المتظاهرين إلى الحضور لمبنى البرلمان للتفاوض، بعد أن عجزت الحكومة عن إيقاف الاحتجاجات على الرغم من مواجهتها بعنف منقطع النظير لم تشهد البلاد مثله منذ 2003، وفق مراقبين.

اقرأ/ي أيضًا:

انتفاضة العراق في يومها الثالث..



الرصاص الحي لغة السلطة!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فوضى" في البرلمان.. من هم "الناشطون" الذين استقبلهم الحلبوسي؟!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فوضى" في البرلمان.. من هم "الناشطون" الذين استقبلهم الحلبوسي؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).