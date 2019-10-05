بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

2019/10/05 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهنئة الى الإيزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد "جما".

وفيما يلي نص برقية التهنئة:

"بمناسبة عيد جما، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى الاخوة والاخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأتمنى لهم الاحتفال بهذا العيد في جو من المحبة والطمأنينة والأفراح.

لقد عانى الاخوة والاخوات الايزيديون أياماً صعبة في السنوات الماضية، وآملُ أن يتجاوزوا تلك الأيام في ظل أجواء التعايش السلمي في إقليم كوردستان.

إن حكومة إقليم كوردستان تبذل كل ما في وسعها للتقليل من معاناة الايزيديين، وترسيخ روح التعايش والتضامن بين جميع المكونات الدينية والقومية المتعايشة في إقليم كوردستان".

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