2019/10/05 | 14:16

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مصدر يستبعد عقد جلسة البرلمان اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعرب التحالف الدولي، اليوم السبت، عن قلقه حيال وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية خلال التظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال التحالف في بيان إنه " يجدد دعوته

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها أسامة النجيفي، اليوم السبت، بيانا دعت فيه إلى استقالة فورية للحكومة برئاسة عادل عبد المهدي وتجميد عمل مجلس النواب.





وقال الجبهة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " في هذه ا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد مراسل بغداد اليوم أن وفداً ضم رجال دين وشيوخ عشائر اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مبنى البرلمان قبيل انعقاد جلسة المجلس المرتقبة هذا اليوم.

وقال المراسل إن " الوفد الذي ضم حوالي 50 شخصاً بدأ باستعراض م

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