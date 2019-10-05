رواتب المتقاعدين : قطع الإنترنت يؤثر على الكثير موضوع رواتب المتقاعدين

2019/10/05 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق :متابعة الحرة قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي إن قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل يعتبر تقييدا للحريات وإضرارا بالمصالح العامة للمواطنين.وقطعت خدمة الإنترنت في وقت متأخر من ليل الأربعاء عن نحو 75 بالمئة من مناطق البلاد في إجراء اعتبرته منظمات حقوقية متعمّداً لمنع تغطية الاحتجاجات.و قطع الإنترنت سيؤثر […]

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