تعرف على نص تهنئة رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق للايزيديين بمناسبة عيد الجماعية

2019/10/05 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ اربيل وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهنئة الى الإيزيديين في عيد الجماعية “جما” مؤكد في بيان تهنئته بذل قصار جهده لتقليل الم الايزيديين.وفيما يلي نص برقية التهنئة: “بمناسبة عيد جما، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى الاخوة والاخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأتمنى لهم الاحتفال بهذا العيد …

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