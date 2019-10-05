الرشيد يدعو المتقاعدين حاملي الماستر كارد فقط لاستلام رواتبهم

2019/10/05 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مصرف الرشيد، اليوم السبت، حاملي بطاقة الماستر كارد فقط لاستلام رواتبهم.

وقال المصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه يدعو حاملي بطاقة الماستر كارد فقط لاستلام رواتبهم من اي منفذ، وليس الكي كارد.

‏وكانت خلية الازمة في حقوق الانسان قد دعت الى ارجاع خدمة الانترنت من اجل عودة التسهيلات المصرفية ورواتب الفئات المشمولة بالبطاقة الالكترونية (المتقاعدين والحماية الاجتماعية).

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