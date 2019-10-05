عبد الرحمان النوضة - لَا يَدْعُو لِلتَّحَالُف بين اليساريين والإسلاميين سِوَى من يَجْهَلُهُمَا مَعًا !

2019/10/05 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة > (هذا مُقـتـطف من كتاب: رحمان النوضة، "نقد تعاون اليساريين مع الإسلاميين" ).نَظَرَ بعض المناضلين إلى أحزاب اليسار، فأعجبتهم شعاراتهم، وطموحاتهم الثورية.لكنهم لَاحَظُوا ضُعفً اليسار الكَمِّي.وشعروا بِهَامِشِيَتِه في المُجتمع.ونظروا إلى الأحزاب الإسلامية الأصولية، فلاحظوا قُوَّتَها العَددية، رغم غُمُوض مَطَالِبِها السياسية.فظهرت في عُقول هؤلاء المناضلين فكرة عفوية، وقالوا في أن......

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