منذر خدام - الحلقة الثانية عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/05 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الثانية عشرةحراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثةالفصل الرابعقضايا الحوار من وجهة نظر النظام10-سياسة الابتزاز واللعب على حافة الهاويةمن الصعوبة بمكان توقع بعض العقلانية في سياسة نظام شيدت دعائمه منذ عهد مؤسسه الأول الراحل حافظ الأسد على مبدأين اثنين: الأول منهما مبدأ الغنيمة، ويعني في التطبيق العملي فتح شهية المناصرين والمؤيدين على النهب والسرقة حتى صار الفساد ......

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