عمليات بغداد تتّهم قناصاً باستهداف المتظاهرين

2019/10/05 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفاد قائد عمليات بغداد الفريق الركن #جليل_الربيعي، بوجود حالات قنصٍ بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف «خلق حالةٍ من الفتنة».“الربيعي” دعا في بيانٍ له اليوم السبت، […]

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