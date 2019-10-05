2019/10/05 | 14:47

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بغداد اليوم _ بغداد

دان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم السبت، ماتعرض له المتظاهرون من عنف استخدم فيه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في بغداد وعدد من محافظات الفرات الأوسط والجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين وعناصر القوات الأمنية.

وقال المركز في بيان إنه " يؤكد إن ماشهده خلال مراقبته الأحداث الأخيرة هو عملية قمع استخدمت فيها كل الوسائل المتوفرة لدى السلطات لإسكات المتظاهرين السلميين وإرجاعهم إلى منازلهم، بالرغم من مطالبهم المشروعة ".

وأضاف أنه " يطالب بتقديم من شاركوا بقتل وإصابة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يستحقونها ".

وبين المركز إلى أن " الإجراءات التي فرضتها الحكومة، قد ساهمت بتعطيل الحياة وارتفاع الأسعار وتضاعفها وتأخر تسلم عدد من الموظفين والعاملين مستحقاتهم الشهرية، لتزامن موعد التظاهرات مع موعدها ".

وشدد المركز " على ضرورة تحمل الرئاسات الثلاث بمسؤوليتها في التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها قبل انزلاق الأوضاع على مختلف المستويات في منحدر خطير ".

بغداد اليوم _ بغداد

استبعد مصدر نيابي، اليوم السبت، عقد مجلس النواب جلسته هذا اليوم والتي كان من المقرر لها أن تخصص لمناقشة قضية التظاهرات.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " الجلسة لن تعقد بسبب عدم حضور معظم النواب ومقاطعة العدي

بغداد اليوم _ متابعة

أعرب التحالف الدولي، اليوم السبت، عن قلقه حيال وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية خلال التظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال التحالف في بيان إنه " يجدد دعوته

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها أسامة النجيفي، اليوم السبت، بيانا دعت فيه إلى استقالة فورية للحكومة برئاسة عادل عبد المهدي وتجميد عمل مجلس النواب.





وقال الجبهة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " في هذه ا

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