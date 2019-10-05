جعفر المظفر - عادل عبدالمهدي .. هش فقتل ونش فذبح

2019/10/05 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر عادل عبدالمهدي ..هش فقتل ونش فذبحجعفر المظفرعادل عبدالمهدي ..يتكلم كرئيس وزراء ولكنه لا يعمل غير بواب لرئيس الوزراء الفعلي وهو سلطة الميليشات المدعومة من قبل الولي الفقيه الإيراني.مشكلته الأساسية أنه صدق بكذبة القوى السياسية عليه حينما أقنعته أنه سيكون رئيسا للوزراء.أما مشكلتنا الأساسية معه فقد بدأت حينما صدق الرجل بتلك الكذبة ثم أراد منا أن نصدق بها.ولسنا الآن هنا في معرض إدانته م......

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