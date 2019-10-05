ترمب يعلق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية

2019/10/05 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الرئيس الاميركي دونالد ترمب دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال ثلاثين يوما من دخول الولايات المتحدة.

واصدر البيت الابيض بيانا أكد فيه توقيع ترمب للقرار، مبينا أن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وانه سيسري ابتداء من الثالث من تشرين الثاني المقبل.

واوضح ترمب أن نظام الرعاية الصحية الاميركي يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، وان حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف الأجانب الذين لا يستطيعون تمويل تكاليف رعايتهم الصحية، مشيرا الى ان هذا التعليق يسري على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.

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