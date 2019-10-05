الشيخ علي يغرد: إيران تقنصنا

2019/10/05 | 15:18

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بغداد اليوم _ بغداد

اتهم النائب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، إيران بالقيام بإطلاق رصاص القناص على المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وقال الشيخ علي في تغريده له على تويتر إنه " لم يعد الأمر خافياً فإمام جمعة طهران قالها بصريح العبارة، اقتلوا عملاء أميركيا من المتظاهرين العراقيين ".

وأضاف أن " المتظاهرين والقوات الأمنية في سوح الالتحام معاً لايقتل أحدهما الآخر، ولكن القناصة الأعداء الذين اعتلوا السطوح يقنصونهم معاً ".



بحسب قوله

بغداد اليوم _ بغداد

دان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم السبت، ماتعرض له المتظاهرون من عنف استخدم فيه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في بغداد وعدد من محافظات الفرات الأوسط والجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين وعناصر القو

بغداد اليوم _ بغداد

استبعد مصدر نيابي، اليوم السبت، عقد مجلس النواب جلسته هذا اليوم والتي كان من المقرر لها أن تخصص لمناقشة قضية التظاهرات.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " الجلسة لن تعقد بسبب عدم حضور معظم النواب ومقاطعة العدي

بغداد اليوم _ متابعة

أعرب التحالف الدولي، اليوم السبت، عن قلقه حيال وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية خلال التظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال التحالف في بيان إنه " يجدد دعوته

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