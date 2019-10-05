القبض على 6 ايرانيين بينهم امرأة بحوزتهم 15 كغم من المخدرات بإقليم كوردستان

2019/10/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المديرية العامة لمكافحة المخدرات في اقليم كوردستان يوم السبت عن ضبط أكثر من 15 كغم من مادة "الكتامين" المخدرة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان ضباطها ومنتسبيها تمكنوا من ضبط 15 كغم و50 غم من مادة "الكتامين" المخدرة في مجمع "حاجي عمران" الحدودي المحاذي لإيران اضافة الى القبض على ستة متهمين ايرانيي الجنسية بينهم امرأة، مشيرا الى اخفاء اولئك المتهمين المواد المخدرة داخل حقيبة للملابس.

تتمة..

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