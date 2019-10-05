اخر التطورات في العراق حتى الساعة 4 عصرا : انباء عن اعادة حظر التجوال و تجدد التظاهرات

2019/10/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : 100 شهيد وأكثر من 2000 مصاب في احتجاجات العراق انباء عن اعادة فرض حظر التجوال في العراق بعد الساعة 5 مساء لكن مصادر ثانية تنفي , ويقول صصحفيون انه حتى في حالة عدم اعلانه فان الامور تشبه الى حد بعيد حظر التجوال تجمعات في محيط ساحة التحرير ببغداد مول النخيل وما حوله […]

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