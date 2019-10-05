الحرس الثوري الايراني: تجاوزنا مرحلة الردع وأصبحنا قادرين على توجيه ضربات مضادة

2019/10/05 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الحرس الثوري الايراني “يد الله جواني”، ان بلاده تجاوزت مرحلة الرد، واصبحت قادرة على توجيه ضربات مضادة.

واوضح جواني الذي يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية بالحرس الثوري، في تصريح لوكالة تسنيم الايرانية للأنباء، أوضح ان على الذين ليس لديهم تقدير دقيق للمشهد، على حد تعبيره، توقع رد مختلف، وفي الوقت المناسب، في حال تعرضت ايران للخطر، مضيفا ان بعض الحكومات الإقليمية، لم تدرك عمق قدرات بلاده، إلا عندما اسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة، واحتجزت ناقلة النفط البريطانية.

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